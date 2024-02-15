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Замерзшего мужчину нашли в нише колеса самолета в аэропорту

Daily Mail: в Великобритании замерзшего мужчину нашли в колесе самолета

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Depositphotos

В лондонском аэропорту Гатвик сотрудники наземной службы обнаружили замерзшего мужчину в колесе самолета, прилетевшего из Гамбии. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту, сотрудники воздушной гавани нашли в нише шасси самолета замерзшего пассажира, спасти мужчину не удалось.

Следователи предполагают, что он пробрался к воздушному судну в Гамбии и намеревался улететь в Европу, но, пролетев почти шесть тысяч километров при температуре ниже 50 градусов Цельсия, замерз и не выжил.

Личность мужчины пока установить не удалось, документов у него при себе не было.

Ранее пассажиров самолета засыпало живыми опарышами во время полета.

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