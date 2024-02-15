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Сотрудника «Крымэнерго» задержали за получение взятки в 1,8 млн рублей

Аксенов: сотрудника «Крымэнерго» задержали за получение взятки в 1,8 млн рублей

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Константин Михальчевский/РИА Новости

За получение взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей был задержан один из работников ГУП РК «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«Прошу всех крымчан, располагающих информацией о незаконных действиях работников «Крымэнерго» и так называемых «решалах», обращаться на мои официальные страницы в соцсетях», — написал Аксенов.

Он поблагодарил сотрудников МВД за проведенную операцию. Аксенов добавил, что работа по наведению порядка в «Крымэнерго» будет продолжена. 

Незадолго до этого Аксенов заявил, что все группы диверсантов, которые совершали теракты на территории Крыма, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, всех причастных к терактам ожидает строгое наказание. Аксенов заявил, что «в Крыму ничего, кроме тюрьмы, диверсантов не ждет».

Ранее в Крыму отвергли необходимость в строительстве тоннеля под Керченским проливом.

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