Сотрудника «Крымэнерго» задержали за получение взятки в 1,8 млн рублей

За получение взятки в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей был задержан один из работников ГУП РК «Крымэнерго». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Сергей Аксенов.

«Прошу всех крымчан, располагающих информацией о незаконных действиях работников «Крымэнерго» и так называемых «решалах», обращаться на мои официальные страницы в соцсетях», — написал Аксенов.

Он поблагодарил сотрудников МВД за проведенную операцию. Аксенов добавил, что работа по наведению порядка в «Крымэнерго» будет продолжена.

Незадолго до этого Аксенов заявил, что все группы диверсантов, которые совершали теракты на территории Крыма, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, всех причастных к терактам ожидает строгое наказание. Аксенов заявил, что «в Крыму ничего, кроме тюрьмы, диверсантов не ждет».

Ранее в Крыму отвергли необходимость в строительстве тоннеля под Керченским проливом.