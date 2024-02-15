Домашняя собака искусала российского школьника

В Санкт-Петербурге школьника забрали в больницу после нападения на него домашней собаки. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел 14 февраля. На 11-летнего мальчика набросилась собака, которая живет в его квартире. Ребенка доставили в Городскую клиническую больницу им. Филатова. Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные укушенные раны голеней. Также животное покусало ребенка за спину, живот и шею. Что стало причиной агрессивного поведения собаки, неизвестно.
После осмотра ребенка отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее бездомные собаки набросились на жительницу Краснодара.