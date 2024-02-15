В Шереметьево задержали вылет самолета – на задержки пожаловались пассажиры. Это может быть связано с сильным снегопадом в столице и плохой видимостью – до 600 метров, передает телеканал «360».

Недовольные пассажиры снимают на видео огромные очереди в аэропорту.

«Мы стоим и не знаем, вылетим мы или не вылетим, наверное, Росавиацию надо как-то подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить все-таки работу», — пожаловался один из пассажиров.

В то же время ведущий центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что из-за осадков снизилась видимость в столичных аэропортах. Во Внуково она составляет 600 метров, Шереметьево — 800 метров, Жуковский — 900 метров, Остафьево — 1,2 километра.

В пресс-службе аэропорта ситуацию пока не комментировали.

Напомним, накануне в Шереметьево задержали вылет самолета Москва-Хабаровск из-за драки двух военнослужащих. Дерущиеся были в состоянии алкогольного опьянения, их разнимали прибывшие на место сотрудники транспортной полиции.

Ранее синоптик рассказала о снегопаде и аномальных морозах в Москве.