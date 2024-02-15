Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что восхитился станцией московского метрополитена «Киевская» во время своего визита в Москву. Об этом сообщается в X.

Журналист подчеркнул, что когда он зашел на станцию и посмотрен на окружение, его восхитило то, что он увидел.

Карлсон отметил, что станция, которую ежедневно используют для поездок на работу и домой, выглядит лучше, чем что бы то ни было в США.

Карлсон подчеркнул, что, в отличие от американского метро, в московском он не увидел грязи, граффити, бомжей, наркоманов, при этом он отметил чистоту и порядок на станции.

До этого стало известно, что интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало в социальной сети X (бывший Twitter) 200 млн просмотров.

В феврале 2024 бывший телеведущий CNN и Foх News, создатель собственной телесети Tucker Carlson Network (TCN) приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Интервью, которое длится чуть более двух часов, появилось на YouTube-канале Карлсона, а также в его аккаунте в соцсети X и на сайте телесети журналиста.

Ранее американцев призвали не смотреть интервью Путина Карлсону.