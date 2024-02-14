Паломник заразил корью детей членов религиозного сообщества в Коми

В Воркуте выявили очаг кори среди несовершеннолетних. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на заявление управления Роспотребнадзора по республике Коми.

Как уточнили в надзорном ведомстве, инфекцию в город привезла группа паломников, приехавших в регион из Ставропольского края. Сейчас выявлено более 10 случаев заболевания корью у непривитых детей возрастом до 15 лет. По информации Роспотребнадзора, родители пациентов являются членами религиозного сообщества.

Ситуация находится под контролем управления. Заболевших детей поместили в инфекционный стационар, а контактные лица были изолированы по месту жительства. Непривившихся сотрудников и учащихся образовательных учреждений собираются отстранять от работы и учебы.

Ранее стало известно, что заболеваемость корью среди детей в РФ выросла в 262 раза в 2023 году.