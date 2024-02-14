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Тату-мастера обвинили в оскорблении чувств верующих из-за работ с крестами и котятами

Baza: тату-мастера обвинили в оскорблении чувств верующих из-за котят

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Depositphotos

Тату-мастера обвинили в оскорблении чувств верующих из-за работ с крестами, куполами и котятами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, в число любимых тем в творчестве обвиненного тату-мастера входит изображение религиозных символов вместе с котятами и персонажами из аниме. Фотографии своих работ девушка выкладывает в соцсети.

Однако творчество россиянки не понравилось директору правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгию Солдатову. Он написал девушке личное сообщение с требованием удалить фото татуировок из сети в связи с оскорблением его религиозных чувств.

«Не обижайтесь, пожалуйста. Если котята оскорбляют ваши чувства веры, то у меня сомнения в ее крепости», — ответила Солдатову тату-мастер, передает Baza.

По словам директора правозащитного центра, искажать религиозные символы нельзя в связи с тем, что в 90% случаев такое искажение носит кощунственный и глумливый характер, передает Telegram-канал.

Ранее в Красноярском крае молодые люди устроили дебош в церкви и пошли под суд.

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