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Эксперт рассказала, как правильно выбирать книги для ребенка

Психолог Преснова: для ребенка важна внешняя привлекательность книги

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При выборе книги в подарок ребенку важно обратить внимание на ее внешнюю привлекательность. Об этом в беседе с РИАМО рассказала методист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ольга Преснова.

«Войдите в книжный магазин, подойдите к прилавку, посмотрите на предлагаемые печатные издания. Почувствуйте, какую книгу вам хочется взять в руки, подержать, полистать страницы. У вашего ребенка возникнет именно такое же желание. Внешняя привлекательность подарка очень важна, — отметила Преснова.

При выборе содержания книги специалист посоветовала учитывать возраст ребенка, сформированность навыка чтения, а также тематические интересы. Она подчеркнула, что тексты должны быть доступны как для визуального восприятия, так и для чтения вслух.

Учитель русского языка и литературы Филипповской школы Ольга Богатова до этого отмечала, что невозможно заинтересовать детей чтением, если в его семье этого никто не делает. Поэтому следует чаще читать при ребенке, причем именно бумажные книги.

Педагог добавила, что при выборе книг ориентироваться прежде всего следует на интересы ребенка, но при этом не ограничивать его только одной темой.

Ранее психолог рассказала, когда ребенку надо менять школу.

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