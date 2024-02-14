В России установилась аномально холодная погода

В Россию пришли аномальные холода, на большей части страны температура воздуха опустилась ниже нормы, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. В некоторых регионах отклонение от нормы достигает 14 градусов, сообщил он в беседе с RT.

«Можно сказать, что на большей части России, от Санкт-Петербурга до Анадыря, установилась аномально холодная погода с небольшими нюансами. На севере Сибири есть очаги с теплом, но они несущественные», — рассказал Ильин.

Самые сильные холода пришли в южные районы сибирского региона — там, по словам синоптика, понижение температуры от нормы достигает 12-14°С.

Напомним, в Гидрометцентре москвичам пообещали аномальные холода в течение долгого времени. Наиболее сильные морозы начнутся в столице к концу рабочей недели — в четверг и пятницу температура воздуха составит -20…22 градуса.

Ранее в одном из регионов России задержали 10 поездов дальнего следования из-за непогоды.