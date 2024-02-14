Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В России стали отказываться от разливного пива

Пивовары столкнулись с отказами торговых сетей принимать кеги с разливным пивом

close
100%
Shutterstock

Пивоваренные компании из России начали сталкиваться с отказами со стороны некоторых розничных сетей от реализации разливного пива. Эту проблему обсуждали в ходе заседания рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Протокол заседания оказался в распоряжении РБК.

На отказы принимать на реализацию пиво на розлив жалуются «Балтика» и другие менее крупные пивовары. Проблемы возникли в связи с требованиями передавать информацию о подключении кег с напитком к оборудованию для розлива и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Такие правила вступили в силу 15 января 2024 года, магазины к этому оказались не готовы. Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила отложить ужесточение правил торговли до сентября.

Пивовары рассказали властям, что кассовое программное обеспечение еще не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. При этом коды маркировки, наносящиеся на кеги, при низких температурах приходят в негодность, не считываются, а также портятся из-за грубого обращения с тяжелым грузом.

Член правления «Опоры России» и основатель подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игорь Хавский отметил, что на долю пива в кегах приходится 10-15% всего рынка, у маленьких компаний этот показатель может достигать почти 100%.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») не согласились с трудностями в продаже пива из-за требований маркировки. Там напомнили, что маркировка пива в кегах стала обязательной с 1 апреля 2023 года, а необходимое программное обеспечение было готово еще осенью прошлого года. По данным ЦРПТ, пивовары смогли внедриться в полном объеме, а о проблемах, возникших на этом этапе, не сообщалось.

До этого ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива.

Ранее сотрудники ФСБ пришли с обысками к производителю популярного пива.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами