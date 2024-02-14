В России стали отказываться от разливного пива

Пивоваренные компании из России начали сталкиваться с отказами со стороны некоторых розничных сетей от реализации разливного пива. Эту проблему обсуждали в ходе заседания рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Федеральной службе по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль). Протокол заседания оказался в распоряжении РБК.

На отказы принимать на реализацию пиво на розлив жалуются «Балтика» и другие менее крупные пивовары. Проблемы возникли в связи с требованиями передавать информацию о подключении кег с напитком к оборудованию для розлива и данные о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Такие правила вступили в силу 15 января 2024 года, магазины к этому оказались не готовы. Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» попросила отложить ужесточение правил торговли до сентября.

Пивовары рассказали властям, что кассовое программное обеспечение еще не адаптировано под требование о частичном выбытии разливной пивоваренной продукции. При этом коды маркировки, наносящиеся на кеги, при низких температурах приходят в негодность, не считываются, а также портятся из-за грубого обращения с тяжелым грузом.

Член правления «Опоры России» и основатель подмосковной пивоваренной компании «Глетчер» Игорь Хавский отметил, что на долю пива в кегах приходится 10-15% всего рынка, у маленьких компаний этот показатель может достигать почти 100%.

В ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») не согласились с трудностями в продаже пива из-за требований маркировки. Там напомнили, что маркировка пива в кегах стала обязательной с 1 апреля 2023 года, а необходимое программное обеспечение было готово еще осенью прошлого года. По данным ЦРПТ, пивовары смогли внедриться в полном объеме, а о проблемах, возникших на этом этапе, не сообщалось.

До этого ФНС обсудила с пивоварами схему скрытого производства пива.

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