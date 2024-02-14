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Врач перечислила причины возникновения тяги к соленому

Врач Кашух: стресс может быть причиной возникновения тяги к соленому

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Тяга к соленой пище может возникать из-за обезвоживания, которое может развиться на фоне высокой температуры и при отравлении. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Помимо этого, такое пристрастие может быть связано с гормональной перестройкой, например, во время предменструального синдрома или беременности, а также с недосыпом, усталостью и стрессом. Тяга к соленому может указывать и на некоторые заболевания, продолжила врач. Например, с болезнью Аддисона.

«Это редкое заболевание связано с нарушением работы надпочечников. Они производят недостаточно гормонов, которые регулируют баланс жидкости в организме. У пациентов с этой болезнью плохой аппетит, они резко теряют вес, во рту могут появиться болезненные язвы», — уточнила она.

Кроме того, причиной может быть синдром Барттера — нарушение работы почек, при котором соль и другие важные минералы не задерживаются в организме, а практически полностью выводятся с мочой, заключила эксперт.

Врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый до этого рассказал «Газете.Ru», что продукты с высоким содержанием соли влияют на развитие варикоза.

Ранее диетолог рассказала, какие блюда не следует есть в разгрузочные дни.

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