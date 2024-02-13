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На переполненных мусорных баках в Саратове поместили портреты мэра города

Портреты мэра Саратова появились на переполненных контейнерах с мусором

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Телеграм-канал Свободные_Саратов

На мусорных баках в саратовском микрорайоне Увек появились портреты мэра. Сделанные свидетелем снимки опубликовал Telegram-канал «Свободные_Саратов».

Фото главы Саратова Лады Мокроусовой, прикрепленные к мусорным контейнерам, заметили местные жители. Личность активиста, попытавшегося таким образом решить проблему с вывозом мусора, пока неизвестна.

«С дорогами там ситуация тоже не очень», — уточняет источник.

В январе портреты мэра поместили на кучи мусора в Челябинске, а в декабре с переполненными мусорными баками этим же способом боролись жители Калуги. Власти города вскоре отреагировали на произошедшее — вывозить на свалку содержимое контейнера они не стали, но сняли с него листовку с портретом мэра.

Ранее житель Владивостока завел Telegram-канал, где от имени мусорки просит вывозить отходы со двора.

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