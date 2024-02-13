Депутат объяснил проект закона о расширении списка нежелательных организаций

В Госдуму внесен законопроект, расширяющей круг организаций, которые могут быть признаны нежелательными. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается в Telegram-канале комиссии.

«Мы предложили универсальную схему, которая позволяет независимо от того, кто создал международную или иностранную организацию, -государственная она или негосударственная, - если эта организация ведет антироссийскую деятельность, посягает на наш суверенитет, подрывает обороноспособность – такая организация должна признаваться в нашей стране нежелательной», — сказал он.

По его мнению, необходимо дать такой инструмент российским органам, которые будут обеспечивать безопасность в стране. При этом Пискарев напомнил, что на сегодняшний закон распространяет эту формулу только на неправительственные организации.

«Мы видим в этом пробел, который сейчас устраняем. Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, потому что видим, что агрессия идет по всем фронтам, поэтому мы должны иметь серьезный правовой механизм, обеспечивающий безопасность государства и наших граждан», — сказал глава комиссии.

Он уточнил, что также были подготовлены корреспондирующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.

«Финансовая поддержка, участие в деятельности такой нежелательной организации будет образовывать состав административного, а при повторном нарушении — состав уголовно наказуемого деяния», — объяснил он.

Ранее стало известно, что в Государственную думу внесен проект закона о признании нежелательными организаций, чьи учредители являются представителями иностранных госорганов.