Вассерман оценил идею учредить в РФ День плюшевой игрушки

Член комитета Государственной думы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман в интервью газете «Взгляд» прокомментировал идею первого зампреда комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяны Буцкой учредить в России День плюшевой игрушки в качестве альтернативы Дню святого Валентина. Он подчеркнул, что не видит в празднике всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, противоречий любви и семьи.

«Я не вижу причин возражать против Дня святого Валентина. На мой взгляд, влюбленность — это вполне распространенное состояние. Кроме того, святой Валентин, насколько я знаю, во-первых, это святой, равно почитаемый всеми ветвями христианства, в том числе и православием», — сказал Вассерман.

Во вторых, продолжил парламентарий, святой Валентин стал мучеником как раз за то, что регистрировал браки, законные с точки зрения христианства. Кроме того, противопоставлять День всех влюбленных Дню семьи и любви не стоит, поскольку влюбленность — лишь первая стадия отношений, заключил депутат.

Исследование SuperJob при этом показало, что День святого Валентина начал терять популярность в России. Отмечать его, по данным аналитиков, собираются только 22% россиян.

Чаще всего внимание этому празднику уделяют россияне младше 34 лет (20%). Дарить своим партнерам цветы на 14 февраля планируют только 3 из 10 мужчин, большинство из них также моложе 34 лет (50%).

Ранее россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки ко Дню святого Валентина.