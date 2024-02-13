Машинист на допросе взял на себя вину за столкновение поездов под Челябинском

Машинист одного из поездов, столкнувшихся в Челябинской области, на допросе взял вину за происшествие на себя. Он признался, что перед этим употреблял коньяк, сообщает телеканал «360».

По словам машиниста, он нарушил должностную инструкцию и доверился помощнику, в результате чего при увеличении скорости произошло столкновение.

«Полностью моя вина, признаю», — сказал мужчина, добавив, что до аварии в течение дня выпил 100 граммов коньяка.

Напомним, накануне вечером грузовой поезд столкнулся с тепловозом в Челябинской области из-за того, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. Экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования ДТП с поездом и легковушкой в Ставрополье.