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Роспотребнадзор рассказал о прототипе уникальной вакцины от гриппа

Попова: Роспотребнадзор разработал прототип уникальной вакцины от гриппа

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство разработало прототип вакцины от гриппа «Вектор Вак Квадри», запланированы ее доклинические исследования. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем над живой культуральной вакциной против сезонного гриппа «Вектор Вак Квадри», прототип препарата у нас уже готов», — рассказала Попова.

По ее словам, подход, используемый в этой вакцине, применен впервые в мире и в России в этом году приступят к доклиническим испытаниям вакцины.

«Что дает вакцина? Мы уходим от куриных эмбрионов, мы включаем интраназальное введение», — отметила она.

Глава ведомства подчеркнула, что производство будет более выгодным экономически, нежели принято на сегодняшний день.

До этого заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил, что в России наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. По его словам, ситуация выровняется в конце февраля, раньше этого спада заболеваемости можно не ожидать.

Ранее сообщалось, что спрей для рта и носа с куркумином может защитить от гриппа и SARS-CoV-2.

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