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Стало известно, сколько россиян будут отмечать День святого Валентина

SuperJob: 22% россиян будут отмечать День святого Валентина

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Праздник День святого Валентина начал терять популярность в России, отмечать его собираются только 22% россиян, показало исследование SuperJob. С его результатами ознакомилась радиостанция «Говорит Москва».

Эта часть респондентов планирует провести праздничные мероприятия в этот день. Чаще всего внимание этому празднику уделяют россияне младше 34 лет (20%). Дарить своим партнерам цветы на 14 февраля планируют только 3 из 10 мужчин, большинство из них также моложе 34 лет (50%).

При этом 78% россиян заявили, что не собираются отмечать 14 февраля. Корпоративные мероприятия в этот день планируют провести только в 1 из 100 компаний по всей в стране.

Опрос компании Mono-Stil, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что самым разочаровывающим сюрпризом на День святого Валентина россиянки в 19,8% случаев сочли огромные мягкие игрушки. Чего-то большего, чем просто открытка, шоколадка или цветы на День всех влюбленных от партнеров ждут 36,8% женщин. Меньше всего в качестве презента на романтический праздник опрошенные хотят видеть кухонную утварь (кастрюли, сковородки, сотейники и так далее) — в этом признались 15,7%.

Ранее россияне рассказали, сколько готовы тратить на подарки ко Дню святого Валентина.

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