Адвокат арестованной за сережки девушки заявил, что ей «отказали в правосудии»

Адвокат арестованной за ношение сережек в цветах семицветной радуги нижегородки Анастасии Ершовой рассказал, что ей отказали в удовлетворении апелляции. В разговоре с «Газетой.Ru» Артем Никитин выразил уверенность, что его подзащитная не получила доступа к правосудию — никто так и не смог доказать, что ее сережки имели отношение к ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказали. Решение было оглашено в сокращенной форме, то есть вводная и резолютивная часть, мотивация, аргументация суда нам неизвестна. Это будет понятно только из мотивированного решения, которое будет подготовлено и выдано позднее. Нам сложно сейчас сказать, чем руководствовался суд при всей той содержательности судебного решения, которое мы обжаловали, доказательств, исследованных по первой инстанции, материалов дела, правонарушений. Доступ к правосудию мы не получили – это однозначно. Это печальный прецедент для всей России», — сказал он.

Никитин отметил, что Ершова не удивилась отказу, но собирается обжаловать решение в кассационном суде. По его словам, апелляционный суд «узаконил судебную ошибку».

«Кассационное обжалование у нас будет. Мы используем все необходимые, предусмотренные законом, национальные средства борьбы. Полагаем, что областной суд узаконил судебную ошибку, допустив со своей стороны аналогичную судебную ошибку. Ершова совершенно невиновный человек, ничего не совершала и незаконно подверглась административному наказанию. Анастасия сказала, что это она отчасти не удивлена состоявшемуся решению, потому что особого ожидания на доступ к правосудию у нас не было. Хотя у меня, как у адвоката, было понимание того, что обжалованное судебное решение лишено фактических правовых оснований, является незаконным по существу», — добавил он.

Никитин уточнил, что во время рассмотрения апелляции судья не давал стороне защиты задавать вопросы, а также отказался включить аудиозапись судебного заседания первой инстанции, где полицейские давали «совершенно другие показания».

«В судебном заседании сотрудники полиции уверены до сих пор, что запрещена шестицветная радуга. У них акцент на радуге как запрещенном символе, хотя про нее в решении Верховного суда нет никакого упоминания. А символ – это флаг. Они твердили, видимо, подготовились перед судебным заседанием, что якобы у нее был цветная радуга без голубого цвета. На простой вопрос, какие именно цвета были, в какой последовательности, ответить не смогли. То есть они не владеют материальной частью вопроса. Судья не давал задавать вопросы, снимал вопросы о том, имеется ли опыт у сотрудников полиции по составлению административных протоколов по данной статье. Отказался огласить аудиозапись с судебного заседания первой инстанции, где сотрудники полиции давали совершенно другие показания, в соотношении с которыми сегодняшние показания были заведомо ложными», — подчеркнул он.

Жительницу Нижнего Новгорода Анастасию Ершову отправили под арест за ношение сережек в цветах радуги 1 февраля. По данным СМИ, 29 января к девушке подошли двое неизвестных с камерой и потребовали, чтобы она и ее друг немедленно сняли с себя «экстремистскую символику». Видео опубликовали в соцсетях, героиню ролика вызвали на допрос и составили в отношении нее протокол о демонстрации экстремистской символики. Адвокат Ершовой сообщал, что серьги были исследованы и было установлено, что они «имеют форму лягушки с изображением семицветной радуги». Радуга ЛГБТ имеет шесть цветов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что сережки с традиционной семицветной радугой не имеют отношения к ЛГБТ-движению, и назвал решение суда арестовать девушку «странным». Затем же он заявил, что «купился на фейк», а Ершова на самом деле выкинула серьги, в которых находилась на месте съемки видео.

Позднее Никитин в беседе с «Газетой.Ru» выразил опасения, что случай Ершовой повлечет за собой другие подобные задержания.

Ранее арестованная за сережки Анастасия Ершова ответила Хинштейну, обвинившему ее в подмене.