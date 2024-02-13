Задержанный под Петербургом мужчина рассказал, как действовал по указу Украины

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержанный в Ленинградской области признался в планах устроить диверсию в Ленобласти по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина заявил, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции и вывести из строя трубопровод. Ему сообщили через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами, добавили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что подозреваемый диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение предприятия, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы.

В ведомстве рассказали, что подозрительный мужчина оказался иностранным гражданином, украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он планировал заложить на трубопроводном узле.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.