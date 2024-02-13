Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Задержанный под Петербургом мужчина рассказал, как действовал по указу Украины

ФСБ: готовивший диверсию в Ленобласти признался, что выполнял задание СБУ

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержанный в Ленинградской области признался в планах устроить диверсию в Ленобласти по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина заявил, что собирался подорвать трубопроводный узел газораспределительной станции и вывести из строя трубопровод. Ему сообщили через мессенджер координаты тайника со взрывными устройствами, добавили в ФСБ.

В ЦОС добавили, что подозреваемый диверсант перекинул сумку с бомбой через ограждение предприятия, а затем собирался привести ее в действие. Однако ему помешали сотрудники спецслужбы.

В ведомстве рассказали, что подозрительный мужчина оказался иностранным гражданином, украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он планировал заложить на трубопроводном узле.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами