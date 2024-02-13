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В Ленобласти предотвратили подрыв у газораспределительной станции

ФСБ задержала пытавшегося подорвать газораспределительную станцию в Ленобласти

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

ФСБ предотвратила подрыв у газораспределительной станции в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении службы.

В ЦОС добавили, что рядом с газораспределительной станцией был задержан подозрительный мужчина, который оказался иностранным гражданином, украинцем по национальности. У него изъяли и обезвредили пять самодельных взрывных устройств, которые он планировал заложить на трубопроводном узле.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что задержала агента спецслужб Украины.

В силовых структурах добавили, что объект АО «Тульские городские электросети» злоумышленник поджег по заданию украинских спецслужб.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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