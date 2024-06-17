В Китае создалии ИИ-полководцев

В Китае создали ИИ-полководцев, которые способны моделировать мышление того или иного командира, учитывая его опыт и недостатки. Об этом сообщает китайское издание The South China Morning Post (SCMP).

Нейросеть разработал Университет национальной обороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Модель поведения командира ИИ строит на основе его образа мышления, опыта и личных качеств. Отмечается, что эта модель может быть скорректирована по требованию заказчика.

Целью разработки является обеспечение реалистичных военных учений в виртуальной среде в условиях дефицита высокопоставленных офицеров НОАК, которые не всегда могут участвовать в таких мероприятиях.

Подчеркивается, что китайский ИИ может не только выступать ассистентом командующего, как его американский аналог, но и самостоятельно руководить боевыми действиями.

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