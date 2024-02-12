Нелегалы приехали из Франции в Великобританию в отсеке для багажа в детском туравтобусе

Нелегалы спрятались в автобусе, в котором ехали дети, чтобы попасть в Великобританию. Об этом сообщает The Sun.

В туристическом автобусе ехали ученики 9 и 10 классов из Тоттона в графстве Хэмпшир. Они посетили Булонский университет, расположенный неподалеку от города Кале на севере Франции, и спустя три дня вернулись на родину через Евротоннель.

Когда водитель автобуса открыл багажный отсек, чтобы достать чемоданы, он увидел, что там сидят мигранты. Родители некоторых школьников также стали свидетелями происшествия. Один из безбилетников попытался убежать, но был остановлен очевидцами.

«Я в ярости из-за этого. Они получили доступ к автобусу, в котором едут школьники», «Одно дело — забраться в грузовик, но совсем другое — незаметно пробраться в автобус [с детьми]», «Багаж [моего сына] был залит мочой, а его вещи помяты мужчиной, который сидел на чемодане», — писали в соцсетях возмущенные родители.

Как уточняется, полиция графства никого не задержала в связи с произошедшим.

Ранее россиянина обвинили в транспортировке нелегальных мигрантов на территорию Британии.