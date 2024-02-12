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Суд наказал мать двоих детей, оставившую младшую дочь дома в одиночестве

В Кирове на обязательные работы направили женщину, оставившую ребенка в опасности

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Shutterstock

Жительницу Кирова приговорили к обязательным работам за оставление ребенка в опасности. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

В апреле прошлого года горожане увидели, что на карнизе открытого окна на 10 этаже жилого дома стоит ребенок. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и предотвратили трагедию. Оказалось, что четырехлетняя девочка находилась в квартире одна в течение двух часов и в какой-то момент самостоятельно открыла окно. Ее мать ушла в поликлинику со старшим сыном и оставила дочь без присмотра.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Выяснилось, что женщина действительно не имела возможности наблюдать за малолетним ребенком. Она признала свою вину, и суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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