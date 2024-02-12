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В Сингапуре женщину уволили с работы из-за просмотра фильмов на телефоне

Mothership: cингапурка была уволена с работы за просмотр фильмов на телефоне в офисе

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В Сингапуре женщину уволили с работы, потому что она смотрела фильмы на телефоне в рабочее время, пишет Mothership. Сама бывшая сотрудница уверяет, что с ней обошлись несправедливо.

Как рассказала женщина по фамилии Тан, ее уволили, сказав, что она показала плохую производительность, несмотря на то, что ее непосредственный руководитель был доволен показателями сотрудницы.

Незадолго до увольнения Тан почувствовала себя плохо на работе и положила голову на стол. Сотрудники отдела кадров посоветовали ей пойти домой, но женщина осталась на работе, потому что не хотела брать больничный, который ей не оплачивали.

Тан также уверяет, что причиной увольнения послужила и ее беременность, чтобы работодателю не пришлось платить декретные.

В руководстве компании ответили, что Тан проходила испытательный срок в должности сотрудника отдела по обслуживанию клиентов, и она была уволена до того, как стало известно о ее беременности.

По словам представителей фирмы, женщина была уволена из-за того, что смотрела фильмы на телефоне, находясь в офисе, и не в полной мере выполняла возложенные на нее обязанности.

Ранее в Сингапуре женщину, облившую кипящим супом друга после ссоры, приговорили к четырем годам тюрьмы.

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