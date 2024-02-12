Суд в Москве признал компанию WhatsApp виновной в правонарушении

Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию WhatsApp виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №371,<...> по делу № 05-0078/24 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, <...> WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что согласно ч. 1.1 ст. 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответчику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.

В декабре компания Google в третий раз получила оборотный штраф за неудаление фейков о спецоперации.

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