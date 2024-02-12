Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве признал компанию WhatsApp виновной в правонарушении

Московский суд оштрафовал компанию WhatsApp на 500 тысяч рублей

close
100%
Shutterstock

Мировой судья Таганского района Москвы признал компанию WhatsApp виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №371,<...> по делу № 05-0078/24 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ, <...> WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения», – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что согласно ч. 1.1 ст. 13.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ответчику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.

В декабре компания Google в третий раз получила оборотный штраф за неудаление фейков о спецоперации.

До этого упоминание препарата «Лирика» в WhatsApp привело к штрафу в 3 млн рублей.

Ранее WhatsApp выписали огромный штраф в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами