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Российский учитель ударил девочку-инвалида во время урока и попал на видео

В Новоуральске учитель ударил девочку-инвалида во время урока

В Новоуральске учитель коррекционной школы ударил девочку-инвалида во время урока и попал на видео. Об этом сообщает e1.ru.

По информации издания, инцидент произошел 5 февраля. На кадрах видно, как педагог замахивается и бьет ученицу по плечу — девочка отлетает в сторону.

После появления видео произошедшего в соцсетях в учебное учреждение приехала полиция. Сообщается, что сейчас правоохранительные органы общаются с директором школы.

» <…> Но уже какой год учителя-мужчины избивают детей. Вопрос поднимался по этому поводу. Ответ был, что дети сами доводят учителей. Так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают», — заявила женщина, приславшая видео, передает e1.ru.

Что стало причиной конфликта между учителем и школьницей, на данный момент не уточняется. Информации о состоянии девочки не поступало.

Ранее пермский студент избил преподавателя стулом и попал на видео.

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