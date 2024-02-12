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В Херсоне зафиксировали повреждение припортовой инфраструктуры

Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне

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Sofiia Gatilova/Reuters

Инфраструктурные объекты в городе Херсоне, который контролируется Киевом, получили повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы назначенной украинскими властями военной администрации региона Александра Прокудина.

Чиновник рассказал, что повреждения получила припортовая инфраструктура. При этом представитель властей не стал раскрывать иную информацию о текущей ситуации в населенном пункте.

Ночью 12 февраля украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в городе Херсоне. Дополнительные сведения о произошедшем, включая количество взрывов, не приводились.

11 февраля Александр Прокудин заявил, что в административном центре региона была повреждена припортовая инфраструктура. По его словам, ущерб был нанесен в результате «попадания» в соответствующие объекты.

Позже в тот же день в городе Херсоне раздались звуки взрывов. Соответствующее заявление сделал глава назначенной Киевом военной администрации населенного пункта Роман Мрочко, но количество взрывов и их точные места раскрывать не стал.

Ранее в Харькове после взрывов произошел пожар на нефтебазе.

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