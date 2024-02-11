В Херсоне заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Припортовая инфраструктура в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, получила повреждения. Об этом сообщил глава назначенной Киевом региональной военной администрации Александр Прокудин, опубликовав соответствующий пост в личном Telegram-канале.

«[Есть] попадания в припортовую инфраструктуру в Херсоне», — заявил он.

Иные подробности о ситуации в населенном пункте в данный момент не уточняются.

Утром 11 февраля начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сообщила о повреждении нескольких инфраструктурных объектов в Николаевской области. В эфире телеканала «Рада» она рассказала, что в их числе оказался один из объектов в административном центре. Ночью здесь начался пожар, подчеркнула представитель украинских войск.

До этого сразу в пяти регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги. По данным онлайн-карты для оповещения населения, особый режим был введен в Винницкой и Николаевской областях. Аналогичная ситуация наблюдалась в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях.

Ранее на Украине раскрыли количество объектов портовой инфраструктуры, получивших повреждения после прекращения зерновой сделки.