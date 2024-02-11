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В Элисте произошел второй взрыв за сутки

«112»: еще один взрыв произошел в Элисте после ЧП в центре медиации

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Shutterstock

Новый взрыв произошел в городе Элисте, который расположен в Республике Калмыкии. Об этом написал Telegram-канал «112», сославшись на собственный источник.

В материале отмечается, что взрыв произошел в частном доме на Родниковой улице. При этом в результате ЧП травмы получили трое сотрудников Росгвардии, которым понадобилась госпитализация. Никакой дополнительной информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

По предварительным данным, правоохранители проводили обыски у 29-летнего жителя населенного пункта. Мужчину подозревают в организации взрыва в одном из местных центров медиации и образовательных услуг.

Вечером 10 февраля в здании на улице Клыкова в Элисте произошел взрыв. Как сообщил Telegram-канал «112», мужчина бросил боевую гранату в помещение центра медиации и образовательных услуг на первом этаже.

При взрыве пострадали трое человек, одного из которых спасти не удалось. Еще двое были доставлены в медицинское учреждение, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Сотрудники регионального управления ведомства установили, что нападавший стоит на учете в психо-неврологическом диспансере. Он посетил центр медиации в качестве клиента, но в ходе консультации вступил в конфликт с одним из работников.

Ранее в Элисте подростки устроили массовую драку на крыльце гимназии.

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