Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин бросил гранату в центр медиации

112: в Элисте произошел взрыв гранаты в центре медиации и образовательных услуг

Неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг на улице Клыкова в Элисте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате взрыва один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и полицейские.

По данным Telegram-канала Shot, учреждение находится на первом этаже жилого дома.

Согласно предварительной версии, взрыв мог устроить посетитель центра после словесного конфликта с сотрудниками учреждения. Также источники утверждают, что инцидент произошел около 20:20 по местному времени (совпадает с московским).

В конце января боевую гранату нашли в багаже пассажира, который планировал улететь из Москвы. Сотрудники аэропорта Шереметьево проверили снаряд и убедились, что это не муляж. Владельца гранаты сняли с рейса.

Ранее мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами