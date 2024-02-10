Россиянин бросил гранату в центр медиации

Неизвестный мужчина бросил боевую гранату в центр медиации и образовательных услуг на улице Клыкова в Элисте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В результате взрыва один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и полицейские.

По данным Telegram-канала Shot, учреждение находится на первом этаже жилого дома.

Согласно предварительной версии, взрыв мог устроить посетитель центра после словесного конфликта с сотрудниками учреждения. Также источники утверждают, что инцидент произошел около 20:20 по местному времени (совпадает с московским).

В конце января боевую гранату нашли в багаже пассажира, который планировал улететь из Москвы. Сотрудники аэропорта Шереметьево проверили снаряд и убедились, что это не муляж. Владельца гранаты сняли с рейса.

Ранее мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу.