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ЦРУ уволило сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства на работе

NBC: руководство ЦРУ уволило с работы сотрудницу, сообщившую о домогательствах

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Evelyn Hockstein/Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) уволило сотрудницу, которая пожаловалась на сексуальные домогательства со стороны коллеги. Об этом сообщает NBC.

Пострадавшая от домогательств коллеги сотрудница ЦРУ осталась без работы после того, как сообщила своему руководству о сексуальном насилии. Как сообщил адвокат женщины, руководство центрального разведывательного управления уговаривало американку не придавать инцидент огласке и отказаться от подачи заявления.

Когда пострадавшая ответила отказом на просьбу скрыть преступление, ее уволили. Представители ведомства отвергли все обвинения, сообщив, что увольнение сотрудницы было вызвано тем, что она не справилась с возложенными на нее задачами по подготовке секретных агентов.

Ранее педагога частной школы обвинили в домогательствах в отношении ученицы.

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