Россиянам объяснили, как употребление спиртного влияет на фигуру

Употребление спиртного не только мешает похудеть, но и способствует набору лишнего веса. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Оксана Серебрякова.

«В целом, отказ от негативных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, в сочетании с правильным питанием и физической активностью способствует здоровому образу жизни», — подчеркнула терапевт.

Она напомнила, что употребление спиртного повышает риск развития болезней печени, а также нарушений в сердечно-сосудистой системе.

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева до этого отмечала, что для поддержания здорового веса важно включить в свой рацион животные и растительные белки, жиры, а также сложные углеводы.

Ранее врач предупредил об опасности употребления алкоголя при язве желудка.