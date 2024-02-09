Интервью Путина в соцсети Х просмотрели более 80 млн раз

Количество просмотров интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону превысило отметку в 80 миллионов. Это следует из данных социальной сети Х.

При входе на страницу Карлсона в соцсети видно, что пост с интервью Путина набрал 80 миллионов просмотров.

До этого сообщалось, что Путин оказался в перечне актуальных трендов социальной сети X (ранее Twitter) в США после интервью журналисту Такеру Карлсону. Число публикаций в соцсети с упоминанием главы государства превысило 1,4 млн.

Тем временем в Европарламенте сочли «острым» интервью Путина Карлсону.

Карлсон прибыл в Москву 3 февраля. Его приезд в Россию широко освещался в российских СМИ. Визит американского журналиста в российскую столицу, в рамках которого было записано интервью с Путиным, привлек внимание и западной прессы. Подробнее об интервью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кремль опубликовал полный текст интервью Путина журналисту Карлсону.