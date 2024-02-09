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Огонь с крыши шестиэтажного дома на севере Москвы перекинулся на четыре соседних здания

RT: огонь с горящего дома на севере Москвы перекинулся на четыре соседних здания

В Москве пламя с крыши шестиэтажного жилого дома перекинулось на четыре соседних здания. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидца.

«Всех людей эвакуировали в ТЦ «Галерея Аэропорт». Пока информации о пострадавших нет», — сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Он также добавил, что на текущий момент среди возможных причин возгорания рассматривается поджог, замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

У загоревшегося здания уже обвалился чердак. Для борьбы с пламенем задействовали авиацию.

ТЦ «Галерея Аэропорт», который находится рядом, открыли для жителей шестиэтажки, чтобы они не замерзли. Также недалеко стоит главное здание МАДИ.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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