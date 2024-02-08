Всероссийский атаман соберет в столице второй Большой круг казачества

Более 1,2 тыс. казаков, представителей общественных и молодежных организаций, а также Русской православной церкви примут участие во втором Большом круге российского казачества — cъезде выборных казаков от казачьих обществ. Мероприятие состоится 28 февраля в Москве в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, сообщила пресс-служба всероссийского казачьего общества.

Съезд откроется молебном. Также в этот день в храме будет организована выставка, посвященная истории казачества.

Участники съезда примут резолюцию о приоритетных направлениях развития казачества в стране. Завершится Большой круг выступлением казачьего кубанского хора.

В ходе мероприятия будет принята резолюция о приоритетных направлениях развития российского казачества.

Большой круг российского казачества — высший орган управления всероссийского казачьего общества. Впервые в истории современной России Большой круг российского казачества собирался в 2018 году.