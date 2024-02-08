Пациент напал на медсестру в психоневрологическом интернате в Ленобласти

В Гатчине пациент психоневрологического интерната избил медсестру, мужчина сломал ей ребро. Об этом сообщает «78.ru».

40-летний мужчина, проходящий лечение в психоневрологическом интернате под Гатчиной набросился на медсестру и жестоко избил ее. У женщины диагностированы перелом ребра, многочисленные гематомы и ушиб головы, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Причины нападения пациента на медработника устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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