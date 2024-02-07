Такер Карлсон появился на «Миротворце»

Американского журналиста Такера Карлсона внесли в базу сайта «Миротворец». Об этом сообщает портал «Говорит Москва».

На «Миротворце» публикуют данные людей, которые считаются личными врагами Украины.

По данным издания, есть сведения, что Карлсон появился на сайте в июне прошлого года. Политического обозревателя обвиняют в критике украинского лидера Владимира Зеленского.

Бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон приехал в Россию в начале февраля, он не анонсировал свою поездку заранее и не раскрывал ее цели. Ряд СМИ предположил, что журналист планирует взять интервью у президента РФ Владимира Путина. 6 февраля сам Карлсон подтвердил эти слухи, уточнив, что самостоятельно оплатил путешествие в Москву, без поддержки властей или иных групп. Он пообещал, что все желающие смогут посмотреть интервью с российским президентом бесплатно на его сайте в версии без монтажа.

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о панике в ЕС из-за интервью Путина Карлсону.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина.