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Зеленский потребовал от Рады принять закон о запрете УПЦ

Зеленский потребовал от Рады срочно принять во втором чтении закон о запрете УПЦ

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SOPA Images/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной рады в ближайшее время принять во втором чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Об этом сообщило издание Hromadske со ссылкой на издание.

По словам собеседника издания, депутат Рады также утверждают, что есть общее желание вынести законопроект на рассмотрение, но продолжаются споры относительно того, в какой форме этот проект должен быть.

Депутат Николай Княжицкий заявил, что к следующему чтению в закон хотят включить предложения Службы безопасности Украины, а также упростить переход общин из канонической церкви в раскольническую организацию — «Православную церковь Украины» (ПЦУ).

Так называемая «Православная церковь Украины» была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находиться под юрисдикцией Московского патриархата Русской православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. УПЦ и РПЦ не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.

С конца 2022 года на руководство Украинской православной церкви осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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