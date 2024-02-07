Россиянам рассказали, как справиться с профессиональным выгоранием

Чтобы справиться с профессиональным выгоранием, необходимы новые привычки, полезные для физического и психического здоровья. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог клиники «Евроонко» Ольга Парамонова. По ее словам, повышение эффективности работы организма активизирует и разум.

«Стоит начинать с заботы о теле. Полезны любая физическая активность, прогулки на свежем воздухе, легкая растяжка, дыхательные упражнения, правильное питание, ванна с солью, контрастный душ, восполнение дефицитов, если таковые имеются», — сказала Парамонова.

Она добавила, что полезно также не пренебрегать общением с близкими и находить время для изучения чего-то нового, поскольку если мозг не занимать полезной информацией, он начнет генерировать свое, причем не всегда позитивное.

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев до этого сообщил, что признаками профессионального выгорания являются низкая работоспособность и апатия. По его словам, в такой период у человека могут начаться проблемы почти во всех сферах его жизни, в том числе, во взаимоотношениях с друзьями, а также может пропасть желание что-либо делать.

Ранее психолог назвала пять главных признаков тревожного расстройства.