В российском селе жилой дом взлетел на воздух после взрыва и попал на видео

В Ингушетии жилой дом взлетел на воздух из-за взрыва газа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 7 февраля в поселке Новый Редант. В частном доме на улице Цурова взорвалась газо-воздушная смесь. На кадрах видно, как крыша строения взлетает в воздух.

В результате произошедшего пострадали два человека, сообщили в МЧС. Их доставили в Малгобекскую центральную районную больницу, информации об их состоянии не поступало. На месте взрыва работают сотрудники экстренных служб. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого взрыв газа произошел в одной из квартир жилого дома в Севастополе. В результате обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами здания.

Ранее в Петербурге из ресторана эвакуировали более 150 человек из-за взрыва.