Патрушев заявил, что Киев все чаще пытается вербовать россиян для диверсий

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий. Об этом пишет РИА Новости.

«Участились попытки вербовки российских граждан для осуществления преднамеренных поджогов административных зданий, объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры», — сказал он.

По данным Патрушева, в 2023 году на Урале было совершено девять терактов и диверсий, удалось предотвратить 23 преступления такого характера. Также он заявил, что Украина в условиях безуспешности на поле боя и сокращения западного финансирования пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, преднамеренно бьет по гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк или другие города.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе расследования крушения Ил-76.