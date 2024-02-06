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Врач назвал самую востребованную группу крови в Москве и Подмосковье

Врач Марнов: первая отрицательная является дефицитной группой крови в МО

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Global Look Press

Первая отрицательная является наиболее востребованной группой крови в Москве и Московской области. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заместитель главного врача по медицинской части столичного областного Центра крови Глеб Марнов. По его словам, популяция данной группы в регионе составляет порядка 7%.

«Первая отрицательная группа — уникальная, потому что, как правило, ее потребление выше, чем распространение в популяции. Часто бывают ситуации, когда у пациента вторая или третья группа крови, но мы ему переливаем первую отрицательную. Поэтому ее расход всегда больше, чем распространение», — пояснил врач.

Он отметил, что донором может стать практически любой здоровый человек старше 18 лет. Противопоказания, по его словам, могут быть постоянными и временными. К первой категории относятся лица, имеющие тяжелые заболевания крови, либо перенесшие операции по удалению органов. Вторая категория — это граждане, недавно переболевшие ОРВИ, или имеющие свежие татуировки.

Список противопоказаний достаточно обширный, с ним можно ознакомиться на сайтах специализированных учреждений, добавил Марнов.

До этого ученые из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ разработали программу для дистанционного определения группы крови: медицинскому работнику будет достаточно загрузить в приложение фото образца крови, смешанного с реактивом.

Цифровой продукт, который выйдет на медицинский рынок через два года, поможет минимизировать риск развития осложнений при переливаниях крови.

Ранее ученые выяснили, что донорская кровь с высоким содержанием метаболита кинуренина быстрее разрушается.

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