В Сочи туриста волной смыло в море

Отдыхающего в Сочи туриста смыло огромной волной в море, ему удалось выбраться. Об этом сообщает «Южная служба новостей».

По данным портала, турист в шторм при шквалистом ветре в 30 метров в секунду вышел на край волнореза и делал селфи. Отмечается, что он чудом остался цел и смог выбраться на берег.

В августе прошлого года сообщалось, что в Сочи турист из Москвы в состоянии алкогольного опьянения уснул на надувной лодке и оказался в открытом море. В службу «112» от очевидца поступило сообщение о надувной лодке, которая находилась примерно в 300 метрах от береговой полосы пляжа «Фламинго». Звонивший отметил, что плавательное средство продолжает уносить в открытое море. Сотрудники экстренных служб вышли в акваторию Черного моря на спасательном катере «Стрингер». Они переместили мужчину на свою моторную лодку и эвакуировали на сушу 57-летнего москвича, от которого исходил сильный запах алкоголя.

Ранее в Сочи спасли ребенка, которого смыло волной в море во время шторма.