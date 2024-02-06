Врач предупредил об опасности употребления алкоголя при язве желудка

При язве желудка употреблять алкоголь запрещено, поскольку даже умеренное его количество может ухудшить течение заболевания. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется полностью воздерживаться от употребления алкоголя. Это поможет предотвратить обострение заболевания, снизить риск осложнений и поддержать здоровье пищеварительной системы», — отметил врач.

При отсутствии проблем с ЖКТ, по его словам, для женщин умеренная доза алкоголя в сутки составляет до одного стандартного напитка, а для мужчин — до двух.

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов до этого предупреждал, что постоянное употребление спиртного поражает внутренние органы, повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к нарушениям органов пищеварения, болезням печени, мочеполовой системы и почек, а также со временем это приводит и к психическим нарушениям.

Ранее репродуктолог объяснила, как употребление алкоголя влияет на фертильность.