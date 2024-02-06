Россиян предупредили об опасности услуг самозанятых мастеров маникюра и косметологов

Пользоваться услугами самозанятых работников индустрии красоты – мастеров маникюра, косметологии, парикмахеров – может быть опасно, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. На них не распространяются обязательные требования для ИП и ООО, поэтому они не несут ответственности за нанесение вреда здоровью клиентов, пояснил он Общественной службе новостей.

Если клиент пострадал от рук самозанятого мастера, то он не попадает под действие закона о защите прав потребителей и поэтому вынужден будет отстаивать свои права в частном порядке в суде, пояснил юрист. Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологические, противопожарные и иные обязательные требования распространяются только на официально зарегистрированные хозяйствующие субъекты – ООО и ИП.

«Самозанятый является обычным гражданином и формально не обязан исполнять то, что другим положено по закону. Говоря простым языком, такой мастер может не продезинфицировать инструмент, не помыть руки, не обработать спиртом поверхности. Получить гнойное воспаление в таких условиях проще простого», — отметил он, подчеркнув, что особенно опасны услуги самозанятых в косметологии, так как такие салоны работают зачастую без лицензии.

В качестве варианта решения этой проблемы Хаминский призвал изменить законодательство, сделав так, чтобы самозанятые были приравнены к индивидуальным предпринимателям, не имеющим нанятых сотрудников, отметив, что они, по сути, таковыми и являются. Однако по действующим правилам самозанятый – это обычный гражданин, зарегистрированный в налоговых органах в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

«То есть, с точки зрения ГК РФ, он не является хозяйствующим субъектом со всеми вытекающими последствиями», — заключил юрист.

Напомним, за 2023 год самозанятые в России задекларировали доход в размере 1,4 трлн рублей. Сообщалось также, что самозанятых могут приравнять к неработающим пенсионерам и повысить им пенсии.

Ранее москвичка чуть не потеряла палец из-за инфекции после маникюра.