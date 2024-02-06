Неизвестный схватил девочку за руку и попытался похитить на глазах у ее старшего брата

В Башкирии неизвестный в балаклаве пытался увести за собой маленькую девочку. Об этом сообщает портал NewsBash.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел 5 февраля в Стерлитамаке. Днем брат и сестра возвращались из школы, но в какой-то момент их начал преследовать незнакомец. Он шел по пятам за детьми, а затем увидел, что девочка немного отстает от своего спутника, схватил ее за руку и потащил за собой.

Брат пострадавшей немедленно отреагировал, поэтому ему удалось догнать злоумышленника и помочь сестре. После этого мужчина покинул двор дома №23 на улице Артема и пропал из поля зрения камеры.



Правоохранительные органы произошедшее пока не комментировали.

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