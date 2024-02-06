Мизулина призвала власти Екатеринбурга бороться с наркограффити

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в Екатеринбурге нужно бороться с рекламой магазинов наркотических средств. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина.

При этом она отметила, что жителям следует сообщать о таких проявлениях местным властям.

До этого Мизулина заявила, что полностью заблокировать VPN-сервисы невозможно. Она также отметила, что сейчас речь идет о блокировке только крупных ресурсов, поскольку полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России невозможно как технически, так и физически.

Также Мизулина заявила, что с 1 марта 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что запрет популяризации VPN-сервисов в России направлен на защиту персональных данных россиян, но о полном запрете использования таких сервисов речь пока не идет.

Ранее сенатор Шейкин рассказал, когда в РФ заблокируют все VPN.