Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Мизулина призвала власти Екатеринбурга бороться с наркограффити

Мизулина призвала власти Екатеринбурга бороться с рекламой наркотиков

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что в Екатеринбурге нужно бороться с рекламой магазинов наркотических средств. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что особое внимание администрация города обратит на район Химмаш. Говорят, что там этих граффити полно», — написала Мизулина.

При этом она отметила, что жителям следует сообщать о таких проявлениях местным властям.

До этого Мизулина заявила, что полностью заблокировать VPN-сервисы невозможно. Она также отметила, что сейчас речь идет о блокировке только крупных ресурсов, поскольку полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России невозможно как технически, так и физически.

Также Мизулина заявила, что с 1 марта 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что запрет популяризации VPN-сервисов в России направлен на защиту персональных данных россиян, но о полном запрете использования таких сервисов речь пока не идет.

Ранее сенатор Шейкин рассказал, когда в РФ заблокируют все VPN.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами