Россияне рассказали, какие задачи хотели бы делегировать роботам

Почти половина опрошенных россиян (47%) имеют дома роботов-помощников: из них у 20% есть только один девайс, у 27% — два и больше таких устройств. Еще 5% респондентов собираются приобрести робота-помощника, а 16% хотели бы получить робота в подарок. Это показало исследование restore, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Участники опроса считают, что помощь роботов ощутима: 68% респондентов сказали, что они экономят время и сильно облегчают жизнь. 12% респондентов ответили, что роботы нужны только для развлечений. При этом 20% пока не очень доверяют роботам, предпочитают выполнять рутинные дела сами или тщательно контролируют работу технологических помощников.

Около половины опрошенных (48%) сообщили, что хотели бы делегировать роботам еще больше домашних дел, 16% — работу на кухне, 15% — развлекательные задачи, 11% — помощь в обучении, 6% — уход за домашними питомцами и 4% — помощь с детьми.

На вопрос о том, в чем именно вам не хватает помощи роботов, респонденты ответили, что попросили бы их гладить вещи, заправлять постельное белье, мыть собак после прогулки в грязную погоду, раскладывать вещи по полкам, собирать чемоданы, ухаживать за обувью и за комнатными растениями.

Две трети респондентов считают, что жизнь с роботами становится намного комфортнее, но все равно они не могут полностью заменить человека.

Ранее российских роботов взяли на работу в Северной Корее.