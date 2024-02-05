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В Омске мужчина подрался с сотрудником Ozon из-за некачественного товара

В Омске мужчина напал на сотрудника пункта выдачи Ozon

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Омич устроил драку в пункте выдачи товаров маркетплейса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в пункте Ozon на улице Стальского. По версии правоохранителей, конфликт начался из-за некачественного товара. Между мужчинами завязалась ссора.

Спустя некоторое время посетитель хотел уйти, но в какой-то момент вернулся к стойке и бросил в работника емкость с мелочью. Это поведение привело к драке.

По информации ведомства, пострадавший от медицинского освидетельствования отказался. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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