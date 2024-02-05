В Кургане многодетный отец добился компенсации от УФССП после незаконного списания средств

В Кургане суд обязал местное УФССП заплатить многодетному отцу, с которого пытались взыскать чужие долги. Об этом пишет Telegram-канал «Погоны и галстуки».

Судебные приставы арестовали банковские счета и личный автомобиль местного жителя. Оказалось, что его ФИО и дата рождения совпадают с личными данными настоящего должника.

Узнав об ошибке службы, мужчина потребовал снять запреты, но приставы так и не решили вопрос. В конце концов пострадавший решил обратиться в суд, там признали обоснованность возмещения ущерба, запрошенного истцом.

По решению суда УФССП выплатит пострадавшему 10 тыс. рублей моральной компенсации, а также восстановит статус-кво и возместит мужчине расходы на адвоката.

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